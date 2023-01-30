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20:32, 30 января 2023
1 мин.

Apple перенесёт производство наушников AirPods в Индию

Уже начала

Как сообщают СМИ, поставщик Apple начал производить компоненты для наушников AirPods в Индии.

Apple перенесёт производство наушников AirPods в Индию

Фото: Unsplash

Индийское подразделение производителя электроники Jabil начало поставки пластиковых корпусов AirPods в Китай и Вьетнам. Это делает наушники вторым продуктом Apple после iPhone, производимым в Индии.

Этот шаг является частью плана компании по снижению зависимости от Китая. Согласно веб-сайту Jabil, компания управляет предприятием площадью 80 000 квадратных метров, на котором работает более 2500 человек.

Источник:Macrumors
Теги:
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#индия
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