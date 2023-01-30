Apple перенесёт производство наушников AirPods в Индию

Индийское подразделение производителя электроники Jabil начало поставки пластиковых корпусов AirPods в Китай и Вьетнам. Это делает наушники вторым продуктом Apple после iPhone, производимым в Индии.

Этот шаг является частью плана компании по снижению зависимости от Китая. Согласно веб-сайту Jabil, компания управляет предприятием площадью 80 000 квадратных метров, на котором работает более 2500 человек.