Apple представит новые беспроводные наушники в ближайшие недели

СМИ пишут, что Apple наряду с наушниками готовит запуск новой подписки с HiFi Apple Music. Данный вариант подписки будет стоить те же $9,99, но предложит высокое качество звучания.

Точная дата презентации неизвестна. Издание MacRumors напоминает, что 7 июня Apple проведёт конференцию разработчиков Worldwide Developers Conference. Вероятно, что релиз состоится и в её рамках.

Напомним, наушники AirPods‌ третьего поколения должны получить дизайн, похожий на AirPods Pro, однако активного шумоподавления у них не будет. В сети уже появлялись рендеры устройства.