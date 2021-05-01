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Apple представит новые беспроводные наушники в ближайшие недели
AirPods 3
На апрельской презентации Apple, вопреки ожиданиям, не представила новое поколение беспроводных наушников AirPods. Теперь источники сообщили, что их анонс состоится в ближайшие недели.
СМИ пишут, что Apple наряду с наушниками готовит запуск новой подписки с HiFi Apple Music. Данный вариант подписки будет стоить те же $9,99, но предложит высокое качество звучания.
Точная дата презентации неизвестна. Издание MacRumors напоминает, что 7 июня Apple проведёт конференцию разработчиков Worldwide Developers Conference. Вероятно, что релиз состоится и в её рамках.
Напомним, наушники AirPods третьего поколения должны получить дизайн, похожий на AirPods Pro, однако активного шумоподавления у них не будет. В сети уже появлялись рендеры устройства.