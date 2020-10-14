Apple привезла в Россию самые дешёвые беспроводные наушники

Beats Flex имеют перемычку между двумя наушниками. Работают они от аккумулятора до 12 часов без подзарядки. Десятиминутной подзарядки хватает на 1,5 часа музыки. Наушники оснащены технологией Bluetooth Class 1, которая обеспечивает увеличенную зону сигнала и надёжность подключения. Встроенный микрофон также подавляет внешний шум. У наушников есть элементы управления для регулирования громкости, принятия звонков, активации голосового помощника и контроля воспроизведения. Beats Flex работают с чипом Apple W1 для удобного подключения к устройствам Apple.

В России наушники стоят 4 990 рублей. Предлагаются в четырёх цветах: чёрном, жёлтом, голубом и сером.