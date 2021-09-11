Apple признала устаревшим ещё одно своё устройство

Кроме того, запчасти для iPod touch на 16 ГБ 2013 года не будут доступны для заказа сторонним фирмам.

Напомним, данная модель iPod touch была оснащена 4-дюймовым дисплеем с разрешением 640 x 1136 пикселей. В основе устройства лежал процессор Apple A5. Компания поставляла устройство с наушниками EarPods. Сам iPod предлагался в чёрном цвете с крышкой серебристого цвета.

Цикл жизни продуктов Apple обычно выглядит так: через пять лет после остановки продаж компания перестаёт гарантийно обслуживать устройство, но сторонние сервисные центры всё равно могут покупать запчасти для него. Спустя семь лет девайс признаётся устаревшим и всякое его обслуживание прекращается.