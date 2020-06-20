Apple продала больше беспроводных наушников, чем её четыре конкурента вместе взятые

Отчёт посвящён поставкам «умных» аудиоустройств, включая колонки и наушники. В первом квартале года мировые поставки девайсов достигли 96,2 млн единиц. Что касается наушников, то они выросли на 19,4%, в основном, благодаря Apple. AirPods однозначно доминируют на рынке. Особенно хорошо себя показала модель с шумоподавлением AirPods Pro: в первом квартале было поставлено 5,5 млн штук.

По таблице видно, что Apple поставила устройств в 4 раза больше, чем Samsung, которая располагается на втором месте. Поставки всех четырёх конкурентов компании из Купертино оказались меньше даже в сумме.