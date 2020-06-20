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Apple продала больше беспроводных наушников, чем её четыре конкурента вместе взятые
AirPods доминируют
Аналитики подготовили новый отчёт за первый квартал 2020 года, из которого следует, что Apple продала больше беспроводных наушников, чем её четыре конкурента вместе взятые.
Отчёт посвящён поставкам «умных» аудиоустройств, включая колонки и наушники. В первом квартале года мировые поставки девайсов достигли 96,2 млн единиц. Что касается наушников, то они выросли на 19,4%, в основном, благодаря Apple. AirPods однозначно доминируют на рынке. Особенно хорошо себя показала модель с шумоподавлением AirPods Pro: в первом квартале было поставлено 5,5 млн штук.
По таблице видно, что Apple поставила устройств в 4 раза больше, чем Samsung, которая располагается на втором месте. Поставки всех четырёх конкурентов компании из Купертино оказались меньше даже в сумме.
Canalys Research