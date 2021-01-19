Apple продемонстрировала потенциал камер iPhone 12 на подборке фотографий

Модели iPhone 12 mini и iPhone 12 имеют двойную систему камер с ультраширокоугольной и широкоугольной линзами. У моделей iPhone 12 Pro есть дополнительный модуль телефото для оптического зума.

Также Apple рассказала сканер LiDAR в смартфонах открывает дополнительные возможности для моделей Pro, в том числе позволяет ускорить автофокус при низком освещении в шесть раз, а ещё делать ночные автопортреты.

Вот пример снимка на iPhone 12 Pro: