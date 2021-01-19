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Apple продемонстрировала потенциал камер iPhone 12 на подборке фотографий

Очень красивые снимки
Apple поделилась галерей снимков владельцев iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Фотографии раскрывают потенциал камер новинок. Можно посмотреть на пейзажи, портреты, ночные снимки и др.

Модели iPhone 12 mini и iPhone 12 имеют двойную систему камер с ультраширокоугольной и широкоугольной линзами. У моделей iPhone 12 Pro есть дополнительный модуль телефото для оптического зума.

Также Apple рассказала сканер LiDAR в смартфонах открывает дополнительные возможности для моделей Pro, в том числе позволяет ускорить автофокус при низком освещении в шесть раз, а ещё делать ночные автопортреты.

Вот пример снимка на iPhone 12 Pro:

Abdullah Shaijie

А это фото было сделано на iPhone 12 mini:

Joe Panpiansin

Вот ещё несколько примеров:

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Фото: Ikuchika Aoyama

Посмотреть все фотографии можно по этой ссылке.