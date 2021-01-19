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Сегодня 19:33
Apple продемонстрировала потенциал камер iPhone 12 на подборке фотографий
Очень красивые снимки
Apple поделилась галерей снимков владельцев iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Фотографии раскрывают потенциал камер новинок. Можно посмотреть на пейзажи, портреты, ночные снимки и др.
Модели iPhone 12 mini и iPhone 12 имеют двойную систему камер с ультраширокоугольной и широкоугольной линзами. У моделей iPhone 12 Pro есть дополнительный модуль телефото для оптического зума.
Также Apple рассказала сканер LiDAR в смартфонах открывает дополнительные возможности для моделей Pro, в том числе позволяет ускорить автофокус при низком освещении в шесть раз, а ещё делать ночные автопортреты.
Вот пример снимка на iPhone 12 Pro:
Abdullah Shaijie
А это фото было сделано на iPhone 12 mini:
Joe Panpiansin
Вот ещё несколько примеров:
Посмотреть все фотографии можно по этой ссылке.