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Сегодня 20:20
Apple разрешила настраивать внешность AirPods при покупке
А точнее кейса для них
В официальном онлайн-магазине Apple теперь можно персонализировать внешний вид кейса от беспроводных наушников AirPods и AirPods Pro при покупке. Бесплатно разрешат добавить различные надписи и рисунки, чтобы получить уникальный продукт.
В конструкторе на сайте можно ввести текст длиной от 15 до 22 символов. Это могут быть имя, инициалы, номер телефона или ещё какие-то данные. Вместо надписи можно выгравировать одну из 31 эмодзи. Добавить одновременно и текст, и рисунок, к сожалению, нельзя.
Пока эта опция доступна только в англоязычной версии сайта. Не исключено, что в будущем ею смогут воспользоваться и российские пользователи.
Напомним, выпущенные осенью AirPods Pro в России стоят 20 990 рублей.