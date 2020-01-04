Apple разрешила настраивать внешность AirPods при покупке

В конструкторе на сайте можно ввести текст длиной от 15 до 22 символов. Это могут быть имя, инициалы, номер телефона или ещё какие-то данные. Вместо надписи можно выгравировать одну из 31 эмодзи. Добавить одновременно и текст, и рисунок, к сожалению, нельзя.

Пока эта опция доступна только в англоязычной версии сайта. Не исключено, что в будущем ею смогут воспользоваться и российские пользователи.

Напомним, выпущенные осенью AirPods Pro в России стоят 20 990 рублей.