Apple «сломала» ключевую функцию новых AirPods Pro

Обновление до версии 2C54 вышло 16 декабря. После него в сети появились жалобы. Эксперты ресурса RTINGS решили проверить, действительно ли наблюдается проблема, и провели тестирование. Как оказалось, прошивка 2C54 на самом деле ухудшает активное шумоподавление AirPods Pro. Проблема особенно заметна на низких частотах: они подавляются хуже всего. Именно такие шумы сопровождают владельцев наушников в самолёте или автобусе. При этом прошивка улучшила само звучание басов.

В любом случае, Apple сейчас работает над исправлением ошибки, а обновление 2C54 распространять перестала.