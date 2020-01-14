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Сегодня 11:32
Apple «сломала» ключевую функцию новых AirPods Pro
То самое шумоподавление
В октябре Apple официально представила новое поколение AirPods Pro с активным шумоподавлением. Эта функция стала ключевым нововведением в беспроводных наушниках. Поэтому забавно то, что после декабрьского обновления программного обеспечения для AirPods Pro пользователи начали жаловаться на проблемы с шумоподавлением.
Обновление до версии 2C54 вышло 16 декабря. После него в сети появились жалобы. Эксперты ресурса RTINGS решили проверить, действительно ли наблюдается проблема, и провели тестирование. Как оказалось, прошивка 2C54 на самом деле ухудшает активное шумоподавление AirPods Pro. Проблема особенно заметна на низких частотах: они подавляются хуже всего. Именно такие шумы сопровождают владельцев наушников в самолёте или автобусе. При этом прошивка улучшила само звучание басов.
В любом случае, Apple сейчас работает над исправлением ошибки, а обновление 2C54 распространять перестала.