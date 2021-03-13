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Сегодня в 13:03
Apple «убьёт» свою «умную» колонку HomePod
Сосредоточится на mini-версии
Apple решила прекратить выпуск оригинальной «умной» колонки HomePod спустя четыре года. Компания сказала, что продолжит производить HomePod mini, которую представила в прошлом году.
Большая колонка HomePod предлагает более мощный звук, чем mini-версия. Однако небольшую колонку очень хорошо приняли потребители и для своего размера она выдаёт хороший звук. Кроме того, устройство, конечно, даёт доступ к голосовому помощнику Siri.
В Apple пояснили, что HomePod mini стала настоящим хитом продаж с тех пор, как дебютировала осенью. И стоит она всего $99. Поэтому компания решила сосредоточиться на HomePod mini. Старшая версия колонки будет доступна для продажи, пока не кончатся её запасы. Кроме того, Apple будет продолжать выпускать обновления ПО для HomePod и поддерживать устройство через Apple Care.