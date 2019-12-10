Apple увеличила отрыв от конкурентов за счёт рекордного спроса на AirPods

В целом, с июля по сентябрь 2019 года было продано 84,5 млн носимых устройств по всему миру. В прошлом году за тот же период было реализовано всего 43,4 млн. В основном выросли поставки беспроводных наушников, и теперь они занимают почти половину рынка. За ними следуют фитнес-браслеты и «умные» часы.

Что касается Apple, то она в третьем квартале сумела продать 29,5 млн часов Apple Watch, наушников AirPods и Beats. А это, на минуточку, почти на 200% больше, чем было в прошлом году. Доля рынка, занимаемая Apple, равна 35%.