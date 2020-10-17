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Сегодня 15:19
Apple включила зарядку в комплект новой «умной» колонки
Похоже, что забота о природе является стратегией только для айфонов
Журналисты издания MacRumors подтвердили, что новая смарт-колонка Apple HomePod mini поставляется в комплекте с несъёмным кабелем USB-C и зарядным устройством мощностью 20 Вт. Ранее стало известно, что компания не желает класть в коробку вместе с новыми iPhone 12 адаптер питания. Своё решение Apple оправдала заботой о природе.
Стандартная колонка HomePod тоже имеет несъёмный кабель, но он вместо разъёма USB-C оканчивается вилкой для розетки. То, что кабель в новой HomePod mini заменить нельзя, некоторым людям не понравилось.
Напомним, колонка HomePod mini получила более компактный сферический дизайн. В России устройство продавать не планируют.
Отметим, что вчера для предзаказа стал доступен и новый iPad Air (2020). В его комплект поставки тоже включено зарядное устройство.