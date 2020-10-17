Apple включила зарядку в комплект новой «умной» колонки

Стандартная колонка HomePod тоже имеет несъёмный кабель, но он вместо разъёма USB-C оканчивается вилкой для розетки. То, что кабель в новой HomePod mini заменить нельзя, некоторым людям не понравилось.

Напомним, колонка ‌HomePod mini‌ получила более компактный сферический дизайн. В России устройство продавать не планируют.

Отметим, что вчера для предзаказа стал доступен и новый iPad Air (2020). В его комплект поставки тоже включено зарядное устройство.