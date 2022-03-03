Apple возродит колонки Beats Pill Plus в рамках временного совместного проекта

Помимо эстетических различий, новая модель ограниченной серии, похоже, имеет тот же форм-фактор, как и оригинальные Beats Pill+, которые были впервые представлены в 2015 году. Говоря о доступности, Apple будет продавать Bluetooth-колонки по всему миру через официальный сайт Stüssy, продажи начнутся 4 марта 2022 года. Его цена установлена на уровне $185 в США, $255 в Канаде, £185 в Великобритании, €205 в Нидерландах, ₩230,000 в Корее и ¥21,500 в Японии.