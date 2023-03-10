Apple выпустит свою первую смарт-колонку с сенсорным экраном

14:07, 10 марта 2023
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Apple выпустит свою первую смарт-колонку с сенсорным экраномС 7-дюймовым
Согласно информации известного аналитика Минг-Чи Куо, Apple может выпустить новую версию смарт-колонки HomePod в первой половине 2024 года. Она будет оснащена 7-дюймовым сенсорным экраном.
Фото: Unsplash
По словам Куо, устройство «может обеспечить более тесную интеграцию с другими аппаратными продуктами Apple», что ознаменует «значительный сдвиг в стратегии умного дома компании». Вероятно, колонка может выступать в качестве средства управления умным домом.
Существующие HomePod имеют небольшие круглые дисплеи сверху, но их функциональность ограничена. Фактически они являются просто индикатором состояния.