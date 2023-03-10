Apple выпустит свою первую смарт-колонку с сенсорным экраном

По словам Куо, устройство «может обеспечить более тесную интеграцию с другими аппаратными продуктами Apple», что ознаменует «значительный сдвиг в стратегии умного дома компании». Вероятно, колонка может выступать в качестве средства управления умным домом.

Существующие HomePod имеют небольшие круглые дисплеи сверху, но их функциональность ограничена. Фактически они являются просто индикатором состояния.