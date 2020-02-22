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Apple выпустит удешевлённую версию беспроводных наушников AirPods Pro
Если верить инсайдерам
Apple только недавно представила AirPods Pro с активным шумоподавлением. Теперь сетевые источники сообщают, что компания выпустит удешевлённую версию беспроводных наушников.
Об этом пишет тайваньский ресурс DigiTimes. Его авторы утверждают, что тайваньская компания Universal Scientific Industrial (USI), подразделение ASE Technology, скорее всего, получит заказы на поставку грядущих AirPods Pro. Речь тут идёт о модели наушников, которую в предыдущих публикациях называли AirPods Pro Lite. Приставка «Lite» значит, что это устройство будет стоить дешевле старшего и иметь ухудшенные характеристики.
Стоит отметить, что данное название вряд ли может быть реальным. Однако, если источники правы, то производство новой модели наушников, как бы она ни называлась, начнётся к концу второго квартала 2020 года.