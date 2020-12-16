Apple выпустит удешевлённую версию наушников AirPods Pro

Сообщается, что Apple выпуском таких наушников надеется расширить своё присутствие на рынке беспроводной гарнитуры, который растёт в последнее время. Согласно информации источников, Lite-версия AirPods Pro без активного шумоподавления выйдет в первой половине 2021 года. В настоящее время компания разрабатывает архитектуру System in Package (SiP) на базе чипсета H1.

Как утверждают инсайдеры, цена новых AirPods Pro Lite будет на 20% ниже, чем у AirPods Pro. Отмечается, что Apple изначально хотела выпустить удешевлённую версию наушников сразу после Pro, но успех последних оказался выше ожидаемого.