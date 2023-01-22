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18:23, 22 января 2023
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Apple забросила работу над одним из своих продуктов

HomePod mini

По словам Марка Гурмэна из Bloomberg, Apple, скорее всего, не работает над новой версией умной колонки HomePod mini.

Apple забросила работу над одним из своих продуктов

Фото: Unsplash

Гурмэн сказал, что после дебюта нового полноразмерного HomePod многие пользователи начали спрашивать об обновлении мини-модели. Но на данный момент нет информации, что Apple активно работает над таким продуктом.

HomePod mini была анонсирована в октябре 2020 года. Менее чем через полгода Apple прекратила выпуск оригинального HomePod, оставив мини-версию в качестве единственной умной колонки. Так было до предыдущей недели, когда Apple перезапустила полноразмерную HomePod.

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