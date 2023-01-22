Apple забросила работу над одним из своих продуктов

18:23, 22 января 2023
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Apple забросила работу над одним из своих продуктовHomePod mini
По словам Марка Гурмэна из Bloomberg, Apple, скорее всего, не работает над новой версией умной колонки HomePod mini.
Фото: Unsplash
Гурмэн сказал, что после дебюта нового полноразмерного HomePod многие пользователи начали спрашивать об обновлении мини-модели. Но на данный момент нет информации, что Apple активно работает над таким продуктом.
HomePod mini была анонсирована в октябре 2020 года. Менее чем через полгода Apple прекратила выпуск оригинального HomePod, оставив мини-версию в качестве единственной умной колонки. Так было до предыдущей недели, когда Apple перезапустила полноразмерную HomePod.