Apple забросила работу над одним из своих продуктов

Гурмэн сказал, что после дебюта нового полноразмерного HomePod многие пользователи начали спрашивать об обновлении мини-модели. Но на данный момент нет информации, что Apple активно работает над таким продуктом.

HomePod mini была анонсирована в октябре 2020 года. Менее чем через полгода Apple прекратила выпуск оригинального HomePod, оставив мини-версию в качестве единственной умной колонки. Так было до предыдущей недели, когда Apple перезапустила полноразмерную HomePod.