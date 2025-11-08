Asus представила топовые игровые мониторы на Tandem OLED

Среди представленных мониторов ведущая модель — ROG Swift OLED PG27AQWP-W, признанная самым быстрым OLED-монитором в мире. Частота обновления монитора составляет 540 Гц при разрешении 1440p и частоту обновления 720 Гц при разрешении 720p. Этот монитор поддерживает интерфейсы DisplayPort 2.1 UHBR20, HDMI 2.1 и USB Type-A. Тоже обеспечивает охват цветовой гаммы 99,5% DCI-P3и 135%sRGB.

ROG Strix OLED XG27AQWMG, более бюджетный вариант, предлагает максимальную частоту обновления 280 Гц при разрешении 1440p, но не имеет DisplayPort 2.1 UHBR20. Обе модели имеют глянцевое покрытие и могут достигать яркости разрешение до 1500 нит при разрешении HDR.

Цена ROG Swift OLED составляет около $1100. По мнению обозревателей портала VideoCardz, с выпуском этих моделей Asus ещё больше укрепила свои позиции на рынке OLED-дисплеев.