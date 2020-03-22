Asus запустила продажу беспроводных наушников, способных работать 25 часов без подзарядки

В официальном заявлении Asus говорится, что новые наушники совместимы не только с компьютерами и смартфонами, но также и с самыми последними на сегодняшний день консолями, такими как Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One. Также Asus ROG Popular Go Gaming имеют разъем для подключения микрофона, который идет в комплекте и интеллектуальную систему шумоподавления. Есть в наушниках и поддержка быстрой зарядки по USB Type-C.

Производитель оценил свою новинку в достаточно немалые 280 долларов.