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Сегодня 14:52
Asus запустила продажу беспроводных наушников, способных работать 25 часов без подзарядки
Правда цена новинки явно не обрадует фанатов бренда
В сети появилась информация о том, что компания Asus запустила продажу своих новых игровых беспроводных наушников, получивших название Asus ROG Popular Go Gaming. Отличительной особенностью новинки является факт работы по беспроводному каналу 2,4 Гц и время автономной работы длительностью в 25 часов!
В официальном заявлении Asus говорится, что новые наушники совместимы не только с компьютерами и смартфонами, но также и с самыми последними на сегодняшний день консолями, такими как Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One. Также Asus ROG Popular Go Gaming имеют разъем для подключения микрофона, который идет в комплекте и интеллектуальную систему шумоподавления. Есть в наушниках и поддержка быстрой зарядки по USB Type-C.
Производитель оценил свою новинку в достаточно немалые 280 долларов.