«Бамбуковые» наушники: представлены Oppo Enco Free 3

16:49, 21 марта 2023
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«Бамбуковые» наушники: представлены Oppo Enco Free 3С активным шумоподавлением
На презентации смартфонов Oppo Find X6 компания также анонсировала полностью беспроводные наушники Oppo Enco Free 3. Они интересны материалом, из которого сделаны компоненты.
Фото: Oppo
В 12,4-мм излучателях наушников используется бамбуковое волокно. Сообщается, что такой материал используется в подобных компонентах впервые. По дизайну Oppo Enco Free 3 похожи на своих предшественников, а также на Apple AirPods.
Наушники поддерживают активную систему шумоподавления (до 49 дБ), Hi-Res Audio и объёмный звук, Bluetooth 5.3, кодеки LDAC, LC3, AAC и SBC. Oppo Enco Free 3 могут проработать 7 часов на одном заряде без футляра и 30 часов с ним.
В Китае наушники оценили в 75 долларов (около 6000 рублей по актуальному курсу).