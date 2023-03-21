«Бамбуковые» наушники: представлены Oppo Enco Free 3

В 12,4-мм излучателях наушников используется бамбуковое волокно. Сообщается, что такой материал используется в подобных компонентах впервые. По дизайну Oppo Enco Free 3 похожи на своих предшественников, а также на Apple AirPods.

Наушники поддерживают активную систему шумоподавления (до 49 дБ), Hi-Res Audio и объёмный звук, Bluetooth 5.3, кодеки LDAC, LC3, AAC и SBC. Oppo Enco Free 3 могут проработать 7 часов на одном заряде без футляра и 30 часов с ним.

В Китае наушники оценили в 75 долларов (около 6000 рублей по актуальному курсу).