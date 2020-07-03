Беспроводные наушники Apple AirPods Pro продают со скидкой 25%

Она проходит на официальной странице интернет-магазина «МегаФона», поэтому речь идёт не о подделке. Без учёта скидок компания предлагает наушники за 19 990 рублей. На официальном сайте Apple они стоят 20 990 рублей. Если применить все скидки от «МегаФона», устройство можно будет приобрести за 15 990 рублей. То есть в сравнении с официальной ценой производителя выгода составляет почти 25%.

Чтобы купить наушники по сниженной цене, нужно сначала получить купон на странице. Затем AirPods Pro следует добавить в корзину и ввести при оплате промокод «2000LETO». «МегаФон» предупреждает, что количество товаров по акции ограничено, поэтому поторопитесь.