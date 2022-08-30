Беспроводные наушники JBL получили футляр с сенсорным экраном. Смартфон больше не нужен

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Беспроводные наушники JBL получили футляр с сенсорным экраном. Смартфон больше не нуженНу, то есть брать его в руки для переключения музыки не надо
JB анонсировала беспроводные наушники Tour Pro 2 с адаптивным шумоподавлением футляром со встроенным 1,45-дюймовым сенсорным экраном.
Дисплей позволяет переключаться между несколькими экранами, где пользователь может управлять музыкой и настройками, а также принимать звонки, сообщения и уведомления из социальных сетей без необходимости брать телефон в руки.
Сами наушники Tour Pro 2 поддерживают Bluetooth 5.3 и оснащены 10-миллиметровыми драйверами. JBL заявляет, что они могут работать до 40 часов вместе с чехлом, а без него — около 10 часов.