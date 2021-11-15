Беспроводные наушники Samsung вызывают раздражение в ушах

Сначала пострадавшие подумали, что дело в сменных насадках. Однако их замена, даже на изделия сторонних компаний, ни к чему не привела.

Пока непонятно, что вызывает раздражение. Это могут быть акрилат и никель, которые содержатся в корпусе наушников и контактных местах для зарядки. Не исключено, что речь об аллергии, и такое же раздражение может появиться от любых других наушников, содержащих указанные материалы. Однако ранее о подобных случаях не сообщалось.

Журналисты предполагают, что решающим фактором является плотная посадка Galaxy Buds Pro. Это в сочетании с потом и влагой якобы вызывает раздражение. Отмечается, что степень реакции наушники зависит от каждого отдельного пользователя.

Samsung уже предложила некоторым пострадавшим пользователям полный возврат средств за их Galaxy Buds Pro и медицинские расходы, понесённые из-за аллергии.