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11:34, 09 апреля 2023
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Будто играют музыку в вашей комнате: наушники Apple научат делать звук более естественным

Apple запатентовала технологию

Apple подала заявку на любопытный патент в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO). Описанная в нём технология позволяет сделать прослушивание музыки через AirPods более захватывающим и естественным. Наушники будут учитывать акустику окружающей среды.

Будто играют музыку в вашей комнате: наушники Apple научат делать звук более естественным

Фото: Unsplash

Наушники динамически регулируют различные параметры для имитации вашей акустической среды. Теоретически, используя имеющиеся датчики, микрофоны и блок цифровой обработки сигналов, гарнитура должна уметь распознавать, где вы находитесь — в машине, поезде, комнате, офисе и т. д.

Затем алгоритм отрегулирует звуковое давление, имитирует акустику окружающей среды, а также настроит параметры исходного аудио- или видеофайла.

Пока неясно, когда именно выйдут AirPods с поддержкой такой опции, и выйдут ли.

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