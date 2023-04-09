Будто играют музыку в вашей комнате: наушники Apple научат делать звук более естественным

Будто играют музыку в вашей комнате: наушники Apple научат делать звук более естественнымApple запатентовала технологию
Apple подала заявку на любопытный патент в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO). Описанная в нём технология позволяет сделать прослушивание музыки через AirPods более захватывающим и естественным. Наушники будут учитывать акустику окружающей среды.
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Наушники динамически регулируют различные параметры для имитации вашей акустической среды. Теоретически, используя имеющиеся датчики, микрофоны и блок цифровой обработки сигналов, гарнитура должна уметь распознавать, где вы находитесь — в машине, поезде, комнате, офисе и т. д.
Затем алгоритм отрегулирует звуковое давление, имитирует акустику окружающей среды, а также настроит параметры исходного аудио- или видеофайла.
Пока неясно, когда именно выйдут AirPods с поддержкой такой опции, и выйдут ли.