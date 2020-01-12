Canon прекратит разработки новых зеркальных фотоаппаратов

Однако несмотря на ограничение разработок, Canon не планирует останавливать поддержку ранее выпущенных зеркальных объективов. Напомним, что Canon занимается созданием зеркальных объективов EF уже 33 года, что позволило компании достигнуть наилучшей реализации данной технологии. Именно поэтому Canon может себе позволить сфокусироваться на производстве RF-объективов для цифровых беззеркальных камер, разрабатывая при этом наиболее оптимальные решения.

Шеперд также отметил, что не исключает продолжения разработки объективов EF для зеркальных фотокамер при высокой необходимости рынка.