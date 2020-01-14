Слухи о прекращении разработки зеркальных камер Canon оказались ложью

В качестве довода СМИ привели слова представителя Canon Ричарда Шеперда (Richard Shepherd). Первоначально их неверно интерпретировало одно зарубежное издание. На самом деле Ричард сообщил, что компания планирует продолжать выпускать новые объективы RF и сосредоточена сейчас на этом. Однако Canon готова и создавать новые EF, если этого потребует рынок. Кроме того, речь о камерах, как таковых, вообще не шла.

Как отметили представители компании, фокус на RF логичен, поскольку EF-линейка более полно укомплектована.

Canon RF — это байонетное крепление объективов, разработанное для цифровых беззеркальных фотоаппаратов семейства Canon EOS R. Байонет EF предназначен для зеркальных камер.