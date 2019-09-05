Canon выпустила камеру с возможностью записи видео в разрешении 5,9K

Полнокадровый датчик камеры оснащён новым процессором DIGIC DV 7. EOS C500 Mark II может записывать не только видео с разрешением 5,9K в формате Cinema RAW Light, но и, конечно, видео с разрешением 4K в формате XF-AVC. Записываться всё будет на карты CFexpress, причём одновременно можно вести запись сразу на две карты.

EOS C500 Mark II совместима с целым рядом объективов. Универсальность камере обеспечивает возможность менять даже байонет (например, можно установить байонет EF с замком Cinema Lock или PL). Кроме того, камера поддерживает электронную стабилизацию изображения и имеет встроенный полнокадровый модуль нейтральных фильтров с электроприводом (2, 4, 6, 8 1 и 10 ступеней).

Вывод в формате 4K 50/60p обеспечивается только одним кабелем через интерфейс 12G-SDI. Можно выводить и через HDMI.

Продажи EOS C500 Mark II начнутся в декабре.