Canon выпустила компактную камеру-брелок

Устройство имеет встроенный карабин. Дизайн у него тоже своеобразный. Так что камеру, и правда, могут перепутать с брелком.

Габариты её таковы —110,5 х 45,2 х 18,5 мм, масса — 86 граммов. Датчик изображения типа CMOS имеет разрешение 13 Мп, объектив с углом поля зрения 78° и диафрагмой f/2,2.

Камера способна снимать видео в разрешении 1080p и с частотой 60 к/с. Устройство можно подключить по Bluetooth к смартфону с приложением Canon Mini Cam. В этом приложении пользователь сможет нажимать кнопку спуска затвора, просматривать информацию о батарее и объёме свободного места, а также менять настройки.

Сообщается, что камера-брелок может пережить падение с высоты до 2 метров и получасовое погружение в воду на метр. Стоит она $130.