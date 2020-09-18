Canon выпустила современные фотокамеры с возможностью мгновенной печати

На рынке появились две новые камеры IVY CLIQ+2 и IVY CLIQ2. Они могут печатать снимки размером 3 x 2 дюйма. Фотографии даже можно украсить рамками перед печатью. Также их можно использовать как наклейки. Камеры оснащены зеркальцами вокруг объектива для съёмки автопортретов.

У модели IVY CLIQ2 установлен датчик изображения разрешением 5 Мп, а у IVY CLIQ+2 — 8 Мп. Первая камера также имеет встроенные фильтры. Для работы второй нужно специальное приложение для смартфона. Оно позволит предварительно просматривать изображения, украшать их и редактировать.

В камерах помещается десять листов бумаги для печати фотографий. В продажу новинки поступят в сентябре. IVY CLIQ+2 оценена в $150, а IVY CLIQ2 — в $100.