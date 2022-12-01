Сказки и добрая музыка вместо плохих новостей и матов: VK выпустил детскую умную колонку

Сказки и добрая музыка вместо плохих новостей и матов: VK выпустил детскую умную колонкуОдна из минимальных по цене умных колонок в России
VK представил новую умную колонку Капсулу Нео. Её особенность в том, что она предназначена для детей, а значит имеет особые режимы и фильтры защиты. Впрочем, использовать её могут и взрослые.
Фото: VK
У колонки есть детский режим. Когда он включён, голосовой помощник Маруся не будет запускать ребёнку плохие новости и песни с нецензурной лексикой. Маруся сама будет активировать такой режим, когда услышит детский голос.
Для Капсулы Нео были написаны эксклюзивные сказки с героями Котёнком Котэ и Ми-ми-мишками. Конечно же, колонка поддерживает персонализацию — будет настраивать все ответы и плейлисты под пользователя. Можно также клеить на само устройство стикеры, чтобы добиться уникального внешнего вида. Кстати, в подарок с покупкой дадут три месяца подписки на VK Музыку и видеосервис Wink.
У колонки имеются четыре сенсорные кнопки, два микрофона, цифровой дисплей и цветовой спот. В новой Капсуле Нео улучшили конструкцию динамика и акустической коробки. Без розетки колонка работать не будет, то есть она стационарная. К сожалению, нет 3,5-мм порта, используется штырьковый провод вместо USB-C.
На старте продаж у Капсулы Нео будет 20 сказок, потом коллекцию расширят. Рекомендованная цена составляет 2990 рублей, регулярная цена — 3990 рублей. Предзаказ стартует с 1 декабря, с середины декабря колонка появится в продаже у ритейлеров.