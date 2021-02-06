Чехол превратит часы Apple в iPod

iPod Classic и iPod mini уже давно «мертвы», но наверняка нашлись бы те пользователи, которые хотели бы их вернуть из ностальгических чувств. Для таких дизайнер придумал Pod Case. Это чехол для Apple Watch. Он сделан из силикона и имеет вырезы под функциональные части часов.