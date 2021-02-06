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Сегодня в 11:04
Чехол превратит часы Apple в iPod
К сожалению, пока это только концепт
Дизайнер поделился концепт-рендерами необычного чехла, который поможет возродить iPod. Он надевается на «умные» часы Apple.
iPod Classic и iPod mini уже давно «мертвы», но наверняка нашлись бы те пользователи, которые хотели бы их вернуть из ностальгических чувств. Для таких дизайнер придумал Pod Case. Это чехол для Apple Watch. Он сделан из силикона и имеет вырезы под функциональные части часов.
Дисплей 40-мм модели Watch Series 4 всего на 0,1 дюйма меньше, чем 1,67-дюймовый экран iPod mini. Чехол действительно может позволить слушать музыку через Apple Watch так, будто это портативный плеер. Также в Pod Case может быть предусмотрена батарея, что позволит увеличить время автономной работы часов.