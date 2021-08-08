Человек погиб из-за взрыва наушников

Взрыв, конечно, повредил уши жертвы уши жертвы. Также мужчина потерял сознание и его доставили в больницу. Однако там он умер. Врач предположил, что жертва «вероятно скончалась от остановки сердца», вызванной неожиданным и шокирующим взрывом.

Похоже, что Нагар использовал наушники, когда они были подключены к смартфону, который заряжался. Источник пишет, что перед инцидентом свет в комнате внезапно погас. Когда освещение восстановилось, наушник в ухе взорвался. Возможно, взрыв произошёл из-за низкого качества устройства и скачка напряжения.

Какого бренда были наушники, неизвестно. Однако кто-то рассказал, что такие устройства можно купить задешево на заправке.