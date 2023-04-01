Чудовище Франкенштейна: инженер приделал провода к Apple AirPods

Ранее команда iFixit поставил всем версиям AirPods и AirPods Pro нулевую оценку из 10 за ремонтопригодность. Починить их невозможно, так как доступ к внутренним компонентам закрыт. Это делает наушники одноразовой вещью.

Цель последнего проекта Пиллонела — донести до людей информацию об этих проблемах ремонтопригодности. Автор хочет, чтобы потребители больше думали о покупке простых проводных наушников.

Как выглядят первые в мире проводные AirPods, можно увидеть в ролике ниже: