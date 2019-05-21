Цифра дня: Сколько портативных колонок купили россияне в этом году?

Объединённая компания «Связной | Евросеть» рассказала, сколько портативных колонок, в том числе с голосовыми помощниками, купили россияне за первый квартал 2019 года.

370 тысяч устройств. Суммарно на колонки россиянами было потрачено около 1,8 миллиарда рублей. Это на 30% больше, чем в предыдущем году. Рост на 26% наблюдается и в штучном выражении.

Средняя стоимость колонки в России составила 4 800 рублей. Как сказано в пресс-релизе, чаще всего россияне покупали устройства американской компании JBL. От общего числа приобретённых колонок их продукция занимает 60%. На втором месте по популярности оказался бренд Sony, а третье место разделили DEXP и Irbis.

Как рассказал вице-президент по продажам «Связной | Евросеть», популярность портативных колонок растёт высокими темпами. В будущем россияне будут всё чаще покупать устройства с голосовыми помощникам.