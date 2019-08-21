Цифра дня: Сколько россиян не любят фотографироваться?

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что подавляющее большинство россиян не любят фотографироваться, но всё равно делают это.

82% опрошенных признались, что терпеть не могут быть фотомоделью. При этом 70% всё равно позволяют себя фотографировать с разной степенью регулярности. Как и стоило ожидать, меньше всего позировать перед камерой нравится мужчинам — их доля среди тех, кто заявил о неприязни к фотографированию, больше.

Спокойнее всего к этому относятся россияне в возрасте от 18 до 24 лет. 34% из них ответили, что любят фотографироваться. Интересно, что почти половине (47%) опрошенных обычно не нравится, как они выглядят на снимках.

Ожидаемо, что 82% респондентов чаще всего используют для фотосъёмки мобильный телефон или смартфон (82%). Фотоаппаратами пользуются только 15% россиян.