Дом моды Louis Vuitton выпустил собственные беспроводные наушники

Такие наушники заткнут за пояс даже дорогие AirPods Pro. Сообщается, что за основу новинки взяты наушники MW07 Plus, которые предлагаются за $300. То есть цена версии от Louis Vuitton стала в три раза дороже только из-за бренда.

Что интересно, на сайте Louis Vuitton характеристики наушников не указаны. Оригинальные MW07 Plus поддерживают Bluetooth 5.0 и оснащены 10-миллиметровыми бериллиевыми динамиками. Время работы устройства без подзарядки достигает десяти часов. Вместе с футляром — 40 часов. Наушники также поддерживают технологию быстрой зарядки.