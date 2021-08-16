Эксперт рассказал о двух уникальных виниловых проигрывателях

Эксперт рассказал о двух уникальных виниловых проигрывателяхСтоят они не более 30 тысяч рублей
Первой в очереди на рассмотрение оказалась модель Pro-Ject VT-E. Такой проигрыватель выигрывает среди остальных необычным дизайном (расположен он по вертикали, а не по горизонтали, как обычно бывает) и компактностью. Шасси здесь в форме треугольника. В комплекте идёт фетровый мат для диска. Скорость же можно изменять только вручную.
Второй проигрыватель Rega Planar 1, как отметил специалист, - идеален с точки зрения цены и качества. По размерам корпус здесь больше, чем у предыдущей модели. Материал диска - фенолоальдегидная смола толщиной 23 мм, он соединён с субдиском, который установлен на подшипник. Регулировка скорость у этого проигрывателя тоже ручная. Из минусов - отсутствие фонокорректора.
Среди фонокорректоров автор предложил выбрать Pro-Ject Record Box E, Rega Fono Mini A2D или же проигрыватель Rega Planar 1 Plus.