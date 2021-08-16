Эксперт рассказал о двух уникальных виниловых проигрывателях

Первой в очереди на рассмотрение оказалась модель Pro-Ject VT-E. Такой проигрыватель выигрывает среди остальных необычным дизайном (расположен он по вертикали, а не по горизонтали, как обычно бывает) и компактностью. Шасси здесь в форме треугольника. В комплекте идёт фетровый мат для диска. Скорость же можно изменять только вручную.