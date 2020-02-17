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Эксперты назвали преимущества 8K-видео на мониторах без поддержки такого разрешения
Когда-нибудь этот формат станет популярным
У недавно представленных флагманских смартфонов Samsung Galaxy S20 есть поддержка записи видео в разрешении 8K. Правда, для неё есть некоторые ограничения, но сейчас не об этом. Дальше будут появляться всё больше устройств, способных записывать ролики в указанном формате. Однако так ли это важно для рядового потребителя? Эксперты ресурса CNET назвали преимущества 8K-видео на мониторах даже без поддержки такого разрешения.
Итак прежде всего, надо понимать, что разрешение 8K составляет 7680 x 4320 пикселей. Благодаря такому количеству точек видео в данном формате можно без потери качества обрезать и зумить. То есть даже на устройствах, поддерживающих разрешение HD, ролики в 8K можно использовать, чтобы делать фокус на мелких объектах.
Второе преимущество — в чёткости изображения. Конечно, разглядеть это полноценно возможно только на мониторах и телевизорах с поддержкой 8K. Но даже на экранах с низким разрешением можно заметить улучшение картинки.