Эксперты назвали преимущества 8K-видео на мониторах без поддержки такого разрешения

Итак прежде всего, надо понимать, что разрешение 8K составляет 7680 x 4320 пикселей. Благодаря такому количеству точек видео в данном формате можно без потери качества обрезать и зумить. То есть даже на устройствах, поддерживающих разрешение HD, ролики в 8K можно использовать, чтобы делать фокус на мелких объектах.

Второе преимущество — в чёткости изображения. Конечно, разглядеть это полноценно возможно только на мониторах и телевизорах с поддержкой 8K. Но даже на экранах с низким разрешением можно заметить улучшение картинки.