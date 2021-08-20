Эксперты оценили новые "прозрачные" беспроводные наушники от основателя OnePlus

Эксперты оценили новые "прозрачные" беспроводные наушники от основателя OnePlusНекоторые отмечают, что они лучше AirPods Pro
Новая модель наушников поступила на рынок США, по словам автора, два дня назад. Там их стоимость составляет 99 долларов.
Из положительных сторон специалисты выделяют у устройства оригинальный дизайн (прозрачный корпус и кейс), удобство использования, отличное качество звука, возможность быстрой зарядки и длительное время работы (до 4-х часов с шумоподавлением и до 5,7 часов - без; с кейсом - до 34 часов максимум (без режима шумоподавления)). Вместе с тем, однако, некоторым звук в наушниках не понравился: он слишком тихий, а басов не хватает.
Среди недостатков эксперты указали хрупкость и маркость самих наушников и корпуса, недостаточный уровень шумоподавления (слышны разговоры людей, стук клавиш, шум дождя и другие звуки) и "прозрачности" (есть чувство, что звуки из внешнего мира подаются в наушники).
Также, пишет Евгений, ранее журналисты нескольких изданий жаловались на проблемы с этими наушниками при тестировании. Например, у кого-то наушники сами иногда регулировали варианты режима шумоподавления, увеличивали интенсивность внешних звуков, у кого-то звук приостанавливался, разрывалось соединение и пр. Сейчас неизвестно, сообщает автор, исправил ли производитель эти недочёты.
В целом наушники специалисты оценили как удачные по соотношению "цена-качество".