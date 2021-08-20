Эксперты оценили новые "прозрачные" беспроводные наушники от основателя OnePlus

Новая модель наушников поступила на рынок США, по словам автора, два дня назад. Там их стоимость составляет 99 долларов.

Из положительных сторон специалисты выделяют у устройства оригинальный дизайн (прозрачный корпус и кейс), удобство использования, отличное качество звука, возможность быстрой зарядки и длительное время работы (до 4-х часов с шумоподавлением и до 5,7 часов - без; с кейсом - до 34 часов максимум (без режима шумоподавления)). Вместе с тем, однако, некоторым звук в наушниках не понравился: он слишком тихий, а басов не хватает.