Эта колонка подстраивает звук в зависимости от положения головы

В саундбар встроена инфракрасная камера, которая позволяет определять, где находится пользователь. Razer утверждает, что звуковая панель может регулировать звук в режиме реального времени в зависимости от вашего положения. Это делает звук объёмным.

Razer обещает обеспечить «чёткие высокие частоты и глубокие, напористые басы» с помощью нескольких драйверов и сабвуфера. Также есть поддержка Razer Chroma RGB. Leviathan V2 Pro оценили в 400 долларов.