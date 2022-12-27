Эти настройки помогут вам сделать лучшие фото на iPhone

1. Сетка.

Включение сетки в приложении «Камера» делает съёмку намного проще. Так будет легче не завалить горизонт, выбрать верное расположение для центрального объекта и т.д.

2. ProRAW и ProRes.

Начиная с iPhone 12 Pro, Apple позволяет делать снимки в формате ProRAW прямо в приложении «Камера». В iPhone 13 Pro компания также добавила поддержку видео ProRes — кодека с минимальным сжатием, который обеспечивает более высокое качество.

3. Отзеркаливание с фронтальной камеры.

По умолчанию каждая фотография, которую вы делаете с помощью селфи-камеры вашего iPhone, переворачивается. Однако, если хотите, чтобы смартфон так не делал, вам нужно включить параметр «Передняя камера зеркально».

4. Контроль макросъёмки.

У iPhone 13 Pro и iPhone 14 Pro есть режим макросъёмки для сверхширокоугольного объектива. Он включается автоматически в зависимости от расстояния между iPhone и объектом, который вы снимаете. К счастью, эту опцию можно включать вручную. Для этого нужно отключить параметр «Автомакро» в «Настройки» > «Камера».

5. Фотографические стили.

По умолчанию для приложения «Камера» выбран стиль «Стандартный». Чтобы выбрать другой, нужно открыть приложение, коснуться кнопки элементов управления камерой, а затем кнопки «Фотографические стили». После этого нужно смахивать влево, чтобы просмотреть различные стили.

6. Изменить разрешение видео.

Например, можно настроить iPhone на запись видео с разрешением 720p для экономии места в хранилище.

7. Сохранить настройки.

Когда вы фотографируете или снимаете видео на свой iPhone, вы можете сделать множество настроек. По умолчанию каждый раз, когда вы закрываете приложение «Камера», эти настройки сбрасываются. Но их можно сохранить. Для этого надо перейти в меню «Настройки» > «Камера» > «Сохранение настроек».