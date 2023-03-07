Эти странные наушники глубоко очистят ваши уши за 35 секунд

Эти странные наушники глубоко очистят ваши уши за 35 секундИ ватные палочки не нужны
Представлены необычные наушники, а точнее система очистки ушей OtoSet. Она пускает воду в слуховые проходы и избавляет их от серы. Разработчики обещают глубокое очищение всего за 35 секунд.
Фото: SafKan Health
Систему для чистки ушей OtoSet оценили в 2753 доллара (около 208 тысяч рублей по актуальному курсу). Да, она дорогая, но это устройство медицинского класса. Оно получило одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Использовать систему могут медицинские работники.
В цикле быстрой очистки поток жидкости направляется из контейнеров с раствором через одноразовые ушные вкладыши к стенкам ушных каналов. Непрерывное микроотсасывание вытягивает ушную серу и жидкость обратно через ушные вкладыши в одноразовые контейнеры для отходов. Разработчики заявляют, что устройство предлагает пациентам «безопасную, эффективную и беспроблемную процедуру».