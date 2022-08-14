Это лучшие фото, сделанные на iPhone в 2022 году

Ежегодный конкурс проводится независимо от Apple уже 15 лет. Интересно, что в списке победителей не доминируют последние модели iPhone. Некоторые снимки и вовсе были сделаны на iPhone 6S Plus 2015 года выпуска. Тем не менее наиболее хорошо представленным телефоном на сегодняшний день является iPhone 12 Pro Max.

По правилам премии, фотографии «не должны быть изменены в какой-либо программе обработки изображений для настольных компьютеров, такой как Photoshop».

Лучшей признали фотографию с названием «Ребёнок из Мосула» итальянского фотографа Антонио Денти. Снимок был сделан в Ираке.