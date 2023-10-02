Это поддельная колонка JBL из Ozon. Все отличия и стоит ли её покупать

Коробка у поддельной колонки JBL Flip 6 сделана довольно качественно. На ней есть даже голограмма.

В комплекте с устройством идёт кабель USB-C. Но даже с закрытыми глазами можно понять, что колонка - не оригинал. Материалы корпуса используются совсем другие: это даже близко не резина. А надпись сделана вообще из кожи.

Что касается звучания, то есть несколько важных моментов. Во-первых, басов у колонки почти нет. Однако качество звука в целом на достаточно неплохом уровне - примерно на 3+. Работают басы у подделки лишь на 100% громкости.