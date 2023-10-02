Это поддельная колонка JBL из Ozon. Все отличия и стоит ли её покупать

Это поддельная колонка JBL из Ozon. Все отличия и стоит ли её покупатьЕё цена составила 2,5 тысячи рублей
На Ozon и других маркетплейсах иногда встречаются поддельные товары по низкой цене. Есть ли смысл их вообще брать? Например, JBL Flip 6 за 2,5 тысячи?
Коробка у поддельной колонки JBL Flip 6 сделана довольно качественно. На ней есть даже голограмма.
В комплекте с устройством идёт кабель USB-C. Но даже с закрытыми глазами можно понять, что колонка - не оригинал. Материалы корпуса используются совсем другие: это даже близко не резина. А надпись сделана вообще из кожи.
Что касается звучания, то есть несколько важных моментов. Во-первых, басов у колонки почти нет. Однако качество звука в целом на достаточно неплохом уровне - примерно на 3+. Работают басы у подделки лишь на 100% громкости.
Удивило в поддельной колонке ведущего YouTube-канала «РОМАНЫЧ» и наличие объёмного звучания.
Весит колонка 471 г, а оригинальная - 527 г. То есть разница между ними - минимальная. За 2,5 тысячи рублей лучше всё же взять на AliExpress более качественную Tronsmart T7 Lite со скидкой. Кроме того, Tronsmart полностью водонепроницаема, имеет красивую подсветку и отличную автономность (около 6-7 часов на максимальной громкости). Единственный плюс поддельной JBL Flip 6 - это разве что её дизайн.