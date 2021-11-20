Флагманские наушники Huawei «не затычки» с шумоподавлением продают по минимальной цене

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Флагманские наушники Huawei «не затычки» с шумоподавлением продают по минимальной ценеСтоит поспешить
В официальном магазине «МегаФон» на Tmall предлагают со скидкой беспроводные наушники Huawei FreeBuds 4. По своему устройству они похожи на обычные AirPods.
«МегаФон» обещает с 19 ноября по 4 декабря продавать эти наушники по цене 7790 рублей. При этом надо понимать, что количество товара по акции ограничено. Она может закончиться досрочно. Стоит проверять наличие скидки самостоятельно.
Чтобы купить Huawei FreeBuds 4 по указанной цене, нужно в корзине применить промокод «11SALE1700». На Яндекс.Маркете дешевле не найти.
FreeBuds 4 поддерживают шумоподавление. Чем плотнее они сидят в ушах, тем более выражен эффект.
Стоит отметить, что ретейлер предлагает официальную гарантию. Доставка может составить два дня.
Источник: AliExpress