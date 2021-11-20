Флагманские наушники Huawei «не затычки» с шумоподавлением продают по минимальной цене

«МегаФон» обещает с 19 ноября по 4 декабря продавать эти наушники по цене 7790 рублей. При этом надо понимать, что количество товара по акции ограничено. Она может закончиться досрочно. Стоит проверять наличие скидки самостоятельно.

Чтобы купить Huawei FreeBuds 4 по указанной цене, нужно в корзине применить промокод «11SALE1700». На Яндекс.Маркете дешевле не найти.