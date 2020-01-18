Фотограф наглядно показал, как соцсети портят качество картинки

Чтобы показать результат ещё более наглядно, фотограф сделал GIF-изображение, в котором объединил результаты после каждой итерации.

Конечно, проект Энтремонта не является просто забавным экспериментом. Это художественное произведение, главный вопрос которого — что останется от наших цифровых данных?