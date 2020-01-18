Ferra

Фотограф наглядно показал, как соцсети портят качество картинки

Но это, в первую очередь, арт-проект
Австрийский фотограф Яник Энтремонт решил проверить, как сильно качество фотографий портится при загрузке в Instagram. Для этого он провёл эксперимент: сделал селфи, опубликовал в соцсети, скачал, снова опубликовал. Этот процесс прошёл более 300 итераций.

Алгоритмы платформы Instagram сжимают фото всякий раз при загрузке. Фотограф своим экспериментом наглядно показал это. Оригинальный снимок выглядел так:

Так он стал выглядеть после 80 скачиваний и загрузок:

А так — после 340 циклов:

Чтобы показать результат ещё более наглядно, фотограф сделал GIF-изображение, в котором объединил результаты после каждой итерации.

Конечно, проект Энтремонта не является просто забавным экспериментом. Это художественное произведение, главный вопрос которого — что останется от наших цифровых данных?