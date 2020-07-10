Фотограф показал, на что способна камера одного из самых дешёвых смартфонов 2020 года

Смартфон оснащён четверной камерой с датчиками на 64 Мп (основной), 8 Мп (ультраширокоугольная оптика), 5 Мп (макро) и 2 Мп (сенсор глубины). За рубежом устройство предлагается за $250, а в России — примерно за 24 000 рублей (можно найти дешевле).

Конечно, чтобы сделать такую фотографию, Минков приложил усилия. Он использовал стремянку, чтобы снять поле с подсолнухами с высокой точки. Фотограф сделал десять последовательных снимков с различной экспозицией для Млечного Пути. Смартфон в итоге был настроен на 30-секундную экспозицию, ISO 3200. Использовался главный 64-Мп датчик. Ещё один снимок запечатлел самое подсолнуховое поле. То есть фотография получилась составной.