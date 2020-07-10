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Сегодня 16:51
Фотограф показал, на что способна камера одного из самых дешёвых смартфонов 2020 года
Фото выглядит впечатляюще
Фотограф Михаил Минков показал, на что способна камера одного из самых дешёвых смартфонов 2020 года — Xiaomi Redmi Note 9 Pro.
Смартфон оснащён четверной камерой с датчиками на 64 Мп (основной), 8 Мп (ультраширокоугольная оптика), 5 Мп (макро) и 2 Мп (сенсор глубины). За рубежом устройство предлагается за $250, а в России — примерно за 24 000 рублей (можно найти дешевле).
Конечно, чтобы сделать такую фотографию, Минков приложил усилия. Он использовал стремянку, чтобы снять поле с подсолнухами с высокой точки. Фотограф сделал десять последовательных снимков с различной экспозицией для Млечного Пути. Смартфон в итоге был настроен на 30-секундную экспозицию, ISO 3200. Использовался главный 64-Мп датчик. Ещё один снимок запечатлел самое подсолнуховое поле. То есть фотография получилась составной.
Минков