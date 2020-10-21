Фотограф раскрыл потенциал камеры iPhone 12 Pro

Фотограф рассказал, что в новом iPhone 12 Pro улучшили широкоугольную линзу — с f/1.8 до f/1.6. Благодаря этому она стала лучше работать при плохом освещении. Приведённый ниже снимок делали с 30-секундной экспозицией почти в темноте. Остин говорит, что не мог видеть голубой и зелёный цвета невооружённым взглядом.