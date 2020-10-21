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Фотограф раскрыл потенциал камеры iPhone 12 Pro

Особенно хорош ночной режим
Фотограф Остин Манн (Austin Mann) прогулялся по Национальному парку Глейшер в США и протестировал камеру нового iPhone 12 Pro. Смартфон испытали в различных условиях: при полном отсутствии света и при снежной погоде.

Фотограф рассказал, что в новом iPhone 12 Pro улучшили широкоугольную линзу — с f/1.8 до f/1.6. Благодаря этому она стала лучше работать при плохом освещении. Приведённый ниже снимок делали с 30-секундной экспозицией почти в темноте. Остин говорит, что не мог видеть голубой и зелёный цвета невооружённым взглядом.

Austin Mann

А это снимки, сделанные ультраширокоугольной линзой с ночным режимом. Фотограф попал в снежную бурю прямо перед рассветом.

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Фото: Austin Mann

Фотография ниже демонстрирует режим Smart HDR с улучшениями. Камере удалось хорошо передать детали и на тёмных, и на светлых участках снимка.

Austin Mann

А этот портрет был снят почти в полной темноте: лицо лишь подсвечивали экраном iPhone 11 Pro.

Austin Mann

Фотограф также похвалил возможность камеры запоминать настройки экспозиции.

Austin Mann