Фотограф раскрыл потенциал камеры iPhone 12 Pro
Фотограф рассказал, что в новом iPhone 12 Pro улучшили широкоугольную линзу — с f/1.8 до f/1.6. Благодаря этому она стала лучше работать при плохом освещении. Приведённый ниже снимок делали с 30-секундной экспозицией почти в темноте. Остин говорит, что не мог видеть голубой и зелёный цвета невооружённым взглядом.
Austin Mann
А это снимки, сделанные ультраширокоугольной линзой с ночным режимом. Фотограф попал в снежную бурю прямо перед рассветом.
Фотография ниже демонстрирует режим Smart HDR с улучшениями. Камере удалось хорошо передать детали и на тёмных, и на светлых участках снимка.
Austin Mann
А этот портрет был снят почти в полной темноте: лицо лишь подсвечивали экраном iPhone 11 Pro.
Austin Mann
Фотограф также похвалил возможность камеры запоминать настройки экспозиции.
Austin Mann