Госдума перестала наказывать за выпуск пиратских DVD и CD-дисков

Лицензии на выпуск аудиовизуальной продукции, компьютерных программ и баз данных на любых видах носителей были введены в 1998 году для борьбы с пиратством. Производители дисков для получения лицензии должны были предоставить документы о подтверждении авторских прав. Затем они были обязаны вести учёт каждой проданной копии.

С тех пор много воды утекло, и сейчас нелегальный контент, в основном, распространяется через сеть. По данным Роскомнадзора, за период с января по ноябрь 2018 года производителям дисков было выдано только две новых лицензии.

Поэтому депутаты решили, что лицензии пора отменить. Из-за изменившегося характера потребления пиратского контента данный шаг не принесёт никакого ущерба правообладателям.