Госдума разрешила неограниченное количество рекламы в онлайн-видео

Помимо этого, законопроект требовал, чтобы те, кто размещает рекламу, контролировали громкость звука объявлений: она должна быть не выше громкости основного видео. Также рекламу нельзя интегрировать в религиозные видеоролики и ролики продолжительностью менее, чем три минуты.

Согласно законопроекту, реклама в детских и образовательных видео должна показываться только в начале или конце видео. Если ролик длится не менее 15 минут, то продолжительность всех рекламных вставок должна быть не более одной минуты.

Законопроект депутаты отклонили потому, что документ не объяснял, от кого нужно требовать соблюдение правил: от рекламодателей, или от владельцев видеосервисов и видеороликов. Также в проекте не было сказано, какой орган должен следить за выполнением этих требований. Кроме того, ограничения рекламы могут негативно сказаться на конкурентоспособности российских видеосервисов.