Грядут новые времена: Nikon уходит с рынка зеркальных камер

На самом деле, смерть зеркальных камер наступила уже довольно давно, поскольку беззеркальные альтернативы предлагают лучшее качество изображения и являются более компактными. Утверждается, что Nikon продолжит производить и распространять свои уже существующие модели однообъективных зеркальных фотоаппаратов, но сосредоточится исключительно на разработке беззеркальных камер.

Журналисты отмечают, что зеркальные камеры Nikon «широко использовались профессиональными операторами более 60 лет и стали синонимом японской компании». Стоит отметить, что наряду с ростом популярности беззеркальных технологий, зеркальные камеры также уступили место смартфонам.